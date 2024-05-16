В ночь на 16 мая в Рязани мыли и подметали дороги

В ночь на 16 мая некоторые улицы в Рязани мыли и подметали. Об этом пишет администрация города Рязани.

Спецтехника Дирекции благоустройства работала на улице Зубковой от учебного центра УРТ до «Автодома», Станкозаводская от Космонавтов до дома №10, Либкнехта от Грибоедова до Затинной, Фурманова от Либкнехта до Свободы. Вывезли более 100 кубических метров грунтовых наносов.

На улицах Рыбацкая, проезд Речников, Кремлевский вал покрасили 4178 метров бортового камня. На улице Есенина помыли ограждения перед предстоящей покраской.

Днем 16 мая на улицах Осипенко, 14-я Линия, Лесопарк проведут ямочный ремонт. В проезде Речников и Лесопарке отремонтируют сети уличное освещение.