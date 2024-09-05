Четверг, 5 сентября, 2024

В Нижнем Тагиле отца убитой девочки задержали за попытку наказать ее обидчика

Автор: powder

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Полиция задержала жителя Нижнего Тагила, который пытался напасть с ножом на убийцу своей дочери, когда силовики доставили его к месту преступления, пишут «Плохие новости».

Мужчина провел ночь в отделении, после чего его отпустили.

«Хочу узнать какого числа он убил мою дочку, и чтобы он сразу умер», – признался задержанный.

Полтора месяца назад от онкологического заболевания умерла его жена, а сейчас мужчина потерял дочь.

Трагедия произошла в ночь на 31 августа. Школьница ушла гулять, но так и не вернулась домой. По предварительной версии, на нее напал 40-летний сосед. Он изнасиловал и убил жертву, после чего сбежал в Москву, где был задержан в одном из столичных аэропортов.

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