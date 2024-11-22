Пятница, 22 ноября, 2024
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В некоторых районах Рязани восстановлено электроснабжение

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Валерия Мединская

Бригады «РГРЭС» продолжают устранять последствия мощного ветра. Восстановительные работы ведут 5 бригад, задействовано 8 единиц техники. Об этом пишет телеграмм-канал РГРЭС.

Электроснабжение уже восстановлено по улицам и в следующих районах: Мещерская (Солотча), Солотчинское шоссе, Солотча (Солотча) р-н, Полянское с/п с/т Отдых, Призаводская (Недостоево) ул., Колхозная (Семчино), Советская (Семчино), Новостройка (Недостоево), пос.Карцево, Промышленная, Сельских строителей.

На данный момент бригады продолжают работы на оставшихся адресах. По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 55-01-12.

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