В Саратовской области осудили педофила, который изнасиловал годовалую дочь друзей

Суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя города Ершов Саратовской области, которого признали виновным в изнасиловании и избиении младенца, пишет Версия Саратов.

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Инцидент произошел в ночь на 11 декабря прошлого года. По версии следствия, семейная пара, воспитывающая двух малолетних детей, разрешила пожить в своей квартире знакомому. Однажды они ушли в магазин и оставили гостя с детьми.

В итоге злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении годовалой девочки и избил ее по голове и шее.

Мужчину приговорили к 14 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.