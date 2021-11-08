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Понедельник, 8 ноября, 2021
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В Мурманской области с 11 ноября для посещения ТЦ потребуются QR-коды

Александр Ильин
Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay

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В Мурманской области с 11 ноября систему QR-кодов распространят на торговые центры, салоны красоты, сауны и бани. Об этом сообщают РИА Новости.

Такое решение озвучил глава региона Андрей Чибис. По его словам, система кодов, введённая 30 октября на посещение спортивных и культурно-развлекательных учреждений, доказала свою эффективность, поэтому её необходимо расширить. 

Кроме того, после введения ограничительных мер темпы вакцинации населения возросли почти в два раза. 

Отмечается, что возможность посещать продуктовые магазины в ТЦ сохранится.

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