В Мурманской области подростки проломили ребенку голову кирпичом

Юная жительница Кандалакши Мурманской области стала жертвой нападения подростков, сообщает издание «ТВ-21».

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Инцидент произошел 8 апреля. Мать 12-летней девочки рассказала, что группа злоумышленников сначала угрожала ее дочери. Вскоре они напали на ребенка и нанесли ей не менее восьми ударов кирпичом по голове. Один из ударов проломил ей череп. Также у пострадавшей диагностировали перелом руки.

«Пять швов наложили, на лбу шов, сотрясение мозга, рука зашита и гипс», – отметила женщина.

Местная жительница привела слова врачей, которые уточнили, что еще два удара в область головы могли оказаться смертельными для девочки.