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Четверг, 19 августа, 2021
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В Москве женщина подверглась групповому изнасилованию в парке «Лосиный остров»

Елена Лобанова
В Москве женщина подверглась групповому изнасилованию в парке "Лосиный остров"
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В ночь на 15 августа в московском парке «Лосиный остров» женщина подверглась групповому изнасилованию. Одного из мужчин уже задержали. Об этом сообщает РЕН ТВ

Пострадавшая рассказала, что в тот вечер выпивала вместе с подругой в кафе. В какой-то момент с ними познакомились трое мужчин. По словам 44-летней женщины, когда все засобирались домой, новые знакомые предложили подвезти ее до дома. 

— Пострадавшая согласилась, но ее привезли в лес. Там женщину вытащили из машины и изнасиловали. При этом, по словам жертвы, злоумышленники снимали все на камеру, — говорится в сообщении. 

После неизвестные скрылись, а пострадавшая самостоятельно дошла до ближайшей остановки. Там она встретила мужчину, который помог ей сообщить о произошедшем в полицию. 

Одного из подозреваемых правоохранители задержали. Им оказался 21-летний молодой человек. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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