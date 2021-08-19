В Москве женщина подверглась групповому изнасилованию в парке «Лосиный остров»

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В ночь на 15 августа в московском парке «Лосиный остров» женщина подверглась групповому изнасилованию. Одного из мужчин уже задержали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшая рассказала, что в тот вечер выпивала вместе с подругой в кафе. В какой-то момент с ними познакомились трое мужчин. По словам 44-летней женщины, когда все засобирались домой, новые знакомые предложили подвезти ее до дома.

— Пострадавшая согласилась, но ее привезли в лес. Там женщину вытащили из машины и изнасиловали. При этом, по словам жертвы, злоумышленники снимали все на камеру, — говорится в сообщении.

После неизвестные скрылись, а пострадавшая самостоятельно дошла до ближайшей остановки. Там она встретила мужчину, который помог ей сообщить о произошедшем в полицию.

Одного из подозреваемых правоохранители задержали. Им оказался 21-летний молодой человек.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».