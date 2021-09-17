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Пятница, 17 сентября, 2021
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В Москве заслуженного математика подозревают в совращении нескольких девочек

Александр Ильин
В Москве заслуженного математика подозревают в совращении нескольких девочек

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В Москве полиция задержала преподавателя математики одного из столичных ВУЗов. Его подозревают в растлении нескольких девочке в возрасте от 6 до 12 лет, пишет МК.

В правоохранительные органы обратились семьи пострадавших, которые обвиняют мужчину в изнасиловании. По их словам, 46-летний кандидат физико-математических выбирал своих жертв среди детей соседних домов. Как правило, ими становились подруги его же дочерей. 

Так, об одном случае, произошедшем в июле этого года, рассказала 12-летняя девочка. Она утверждает, что зашла в дом к мужчине, что позвать его дочь на прогулку. Подозреваемый завёл её в квартиру, усадил на диван, включил мультики и предпринял попытку физического контакта.

Другие девочки рассказывали о подобных же случаях, однако не могли вспомнить детали произошедшего.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ.

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