Мальчик попал в больницу с ожогами тела I и II степеней, его подожгли трое учеников четвертого класса районе Марфино в Москве, сообщила Readovka67.

По предварительной версии, школьники попросили у него школьника самокат, тот не отказал. В итоге приятели решили не возвращать транспорт 11-летнему сверстнику.

Вместо этого злоумышленники начали толкать и обзывать мальчика, после чего закинули самокат на крышу гаража. Один из детей подпалил лист бумаги и засунул его за воротник жертве.

Пострадавший катался по земле и сумел позвонить маме, которая, в свою очередь, обратилась в экстренные службы.