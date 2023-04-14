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Пятница, 14 апреля, 2023
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В Москве школьники подожгли мальчика из-за самоката

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Мальчик попал в больницу с ожогами тела I и II степеней, его подожгли трое учеников четвертого класса районе Марфино в Москве, сообщила Readovka67.

По предварительной версии, школьники попросили у него школьника самокат, тот не отказал. В итоге приятели решили не возвращать транспорт 11-летнему сверстнику.

Вместо этого злоумышленники начали толкать и обзывать мальчика, после чего закинули самокат на крышу гаража. Один из детей подпалил лист бумаги и засунул его за воротник жертве.

Пострадавший катался по земле и сумел позвонить маме, которая, в свою очередь, обратилась в экстренные службы.

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