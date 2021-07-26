В Москве мать покрывала любовника, который изнасиловал ее дочь

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Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Москвы, обвиняемая в бездействии, которое повлекло совершение в отношении ее дочери особо тяжкого преступления, пишет МК.

Женщина некоторое время проживала с ранее судимым 38-летним мужчиной. Он злоупотреблял алкоголем и периодически бил возлюбленную за предполагаемые измены и выгонял из дома.

Вскоре злоумышленник начал измываться над 16-летней падчерицей с особенностями здоровья, которая не могла дать ему отпор. Дочь жаловалась матери, однако она предпочитала ничего не замечать.

Однажды отчим в очередной раз поколотил гражданскую жену и выгнал ее на улицу, после чего напился и надругался над падчерицей. Сначала мать вызвала потерпевшей скорую помощь и полицию, однако затем стала мешать осмотру пострадавшей.

На суде женщина заявила, что девочка оговаривает ее мужчину, поскольку она выглядим подавленной из-за изнасилования. Мать требовала от дочери поменять показания и заявить, что ничего не было. Она рассчитывала продолжить жить с возлюбленным, как ни в чем не бывало.

Однако мужчину признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы.