В Москве дядя зарезал племянника 

В Москве мужчина зарезал племянника во время пьяной ссоры. Все произошло в квартире престарелой женщины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло ночью 29 августа в квартире на улице Люблинской. Погибшего нашла хозяйка квартиры и вызвали полицейских. Прибывшие стражи правопорядка нашли труп 36-летнего мужчины, который сидел на стуле, положив голову на стол.

По словам пенсионерки, между ее внуком и ее 49-летним сыном возник конфликт. Оба мужчины были пьяны. Позже женщина увидела, как внук истекает кровью, сидя за столом. Ее сын скрылся с места преступления.

Оперативники обнаружили ножевое ранение на бедре погибшего. Вероятнее всего, мужчина скончался из-за этого.

Злоумышленника задержали. Подозреваемый признал свою вину.