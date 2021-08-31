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Вторник, 31 августа, 2021
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В Москве дядя зарезал племянника 

Елена Лобанова
В Москве дядя зарезал племянника 

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В Москве мужчина зарезал племянника во время пьяной ссоры. Все произошло в квартире престарелой женщины. Об этом сообщает РЕН ТВ

Все произошло ночью 29 августа в квартире на улице Люблинской. Погибшего нашла хозяйка квартиры и вызвали полицейских. Прибывшие стражи правопорядка нашли труп 36-летнего мужчины, который сидел на стуле, положив голову на стол. 

По словам пенсионерки, между ее внуком и ее 49-летним сыном возник конфликт. Оба мужчины были пьяны. Позже женщина увидела, как внук истекает кровью, сидя за столом. Ее сын скрылся с места преступления. 

Оперативники обнаружили ножевое ранение на бедре погибшего. Вероятнее всего, мужчина скончался из-за этого. 

Злоумышленника задержали. Подозреваемый признал свою вину.

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