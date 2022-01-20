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Четверг, 20 января, 2022
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В Москве 19-летнего парня направили в больницу после спетой в Мавзолее песни

Александр Ильин
Фото: pixabay.com

С Красной площади Москвы госпитализировали в специальное медучреждение 19-летнего молодого человека, который спел песню в Мавзолее, сообщает МК. 

По данным СМИ, инцидент случился 19 января, около 13:00. Юноша, простояв в очереди, попал в Мавзолей, где начал исполнять известную современную песню. 

Вскоре его вывели полицейские. Свой поступок парень объяснить не смог. После осмотра медиком его доставили в больницу. 

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МК также сообщает, что в тот на Красной площади задержали 28-летнего мужчину и 40-летнюю женщину, которые якобы «шли к нынешнему главе страны». Их тоже госпитализировали в спецлечебницу. 

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