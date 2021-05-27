В Московском районе Рязани жители и предприниматели не поделили дорогу

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В Рязани жители улицы Крупской и местные предприниматели судятся за одну дорогу. Бизнесмены требуют открыть проезд для грузовиков, а население выступает против такой инициативы. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

На спорном участке находится промышленная зона. Еще с 1968 года собственники и арендаторы помещений, сотрудники расположенных там организаций заезжали на работу через единственные ворота. Однако 10 лет назад на участке организовали стройку. Обещали возвести четырехэтажное офисное здание, но на его месте появилась многоэтажка.

С тех пор между жителями и предпринимателями бушует конфликт. Жители недовольны постоянно курсирующими грузовиками, ведь они занимают парковки и представляют большую опасность для детей. Несколько лет рязанцы бегали по разным инстанциям, где им предложили оградить территорию.

В 2020 году единственные ворота закрыли полностью.

— Никто не был к этому готов. Люди приехали утром на работу и обнаружили такое. Им приходилось перелазить через забор, — рассказал собственник помещения Татьяна Уртикова.

Одна из жительниц дома уверяет, что у них есть решение суда, который постановил, что через двор нет въездов на промзоны. Предпринимателям предложили заезжать со стороны улицы Западной.

Однако с другой стороны была бетонная плита. Ее установил собственник земельного участка. Предпринимателям удалось договориться с владельцем, и тот открыл проезд. Однако через некоторое время все снова поменялось. Без предупреждения собственник закрыл проезд, так как решил продать землю. За стеной запертыми остались 20 машин.

— Здесь более 10 организаций, у многих работа приостановилась. В сложной ситуации оказались все предприниматели и рабочий персонал. Сейчас приходится эвакуировать клиентские машины через забор, — рассказала совладелец автосервиса Жанна Желуницына.

Предприниматели переживают, что в случае ЧП на участок не смогут подъехать ни спасатели, ни скорая.