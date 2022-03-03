В Московском районе Рязани построят две новые улицы

В Московском районе Рязани проложат две новые улицы «Перспективная 2» и «Перспективная 3» от ТЦ «Метро» до Центра единоборств. Соответствующий тендер появился на портале Госзакупок 3 марта.

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Начальная (максимальная) цена контракта — 95 077 590 рублей. Деньги выделят из местного бюджета. Заказчиком выступает управление благоустройства города администрации Рязани.

Проект предполагает строительство дорог шириной 7 метров, тротуаров 2 метра, установку освещения.

Подрядчик должен будет завершить работы до 31 августа 2022 года.