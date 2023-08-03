В Московской области продолжаются проверки мест проживания мигрантов, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Сотрудники СК проверили мигрантов в Коломне и Солнечногорске.
В Коломне выявлен гражданин Азербайджана, торговавший без патента.
В Солнечногорске по жалобам о большом количестве проживающих иностранцев проверен один из домов в деревне Раздумья. Обнаружено 20 мигрантов, находившихся в России незаконно. Нарушителей привлекли к административной ответственности и готовят к депортации.