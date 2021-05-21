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Пятница, 21 мая, 2021
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В Минобразования рассказали о ключевых изменениях в ЕГЭ и ГИА

Елена Лобанова
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В министерстве образования Рязанской области рассказали о ключевых изменениях в ЕГЭ и ГИА в 2021 году. Нововведения коснулись процедуры проведения экзаменов. 

Замминистра образования Ольга Васина напомнила, что аттестаты будут выданы на основании результатов ГИА лишь по двум предметам: русскому языку и математике. При этом дети с ОВЗ могут сократить число обязательных экзаменов до одного. 

— Девятиклассники не будут сдавать ОГЭ по предметам по выбору. Однако для них с 18 по 21 мая проведут контрольные работы, которые проверят учителя их школы, — отметила Васина. 

В этом году одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в ВУЗы, разрешили сдавать ГВЭ по русскому и математике. Таким образом выпускники получат аттестат о среднем общем образовании. 

Минимальные баллы для поступления в ВУЗ значительно повысились. Так, «порог» по обществознанию увеличился до 45, информатике и русскому языку — до 44, иностранному языку — до 30. 

— В этом году базовую математику сдавать не будут. Останется лишь профильный уровень для поступления в ВУЗ. Впервые информатика пройдет в компьютерном варианте, — подчеркнула замминистра образования. 

Кроме того, выпускники прошлых лет будут сдавать экзамен вместе с основным потоком, так как в 2021 году нет досрочного периода.

Ольга Васина также напомнила, что прием заявлений в ВУЗы начнется еще до первого экзамена  — 20 июня.

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