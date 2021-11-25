В Милославском районе построят спортивный комплекс с бассейном

В Милославском районе в следующем году начнут строить спортивный комплекс с бассейном. Об этом стало известно 25 ноября в ходе приёма граждан, который провёл губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Ранее в правительство Рязанской области поступила просьба от Сергея Захарова, который поинтересовался, когда в муниципальном образовании появится современный ФОК. В результате рассмотрении просьбы было принято положительное решение.

Я с уважением отношусь к вам и многим жителям Милославского района за приверженность к спорту и желание активно им заниматься, – сказал Губернатор. – Уверен, что таких увлеченных людей в районе будет еще больше с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса.

Глава региона отметил, что строительство современных спорткомплексов запланировано ещё в двух районах. Он также поручил министерству физической культуры и спорта Рязанской области рассмотреть возможность открытия в спортивной школе на базе комплекса отделений по видам спорта, востребованным у населения, с приобретением необходимого инвентаря и оборудования.