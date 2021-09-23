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Четверг, 23 сентября, 2021
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В Милославской районе женщина украла у пенсионера банковскую карту

Александр Ильин
В Милославской районе женщина украла у пенсионера банковскую карту

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В Милославском районе Рязанской области задержана 40-летняя жительница деревни Садовая, которая подозревается в краже банковской карты у знакомого. Об этом сообщает региональное УМВД. 

Вызов в полицию поступил от 45-летнего местного жителя, который рассказал, что из его дома пропала пластиковая карта с 24 тыс. рублей на счёте. При этом никаких следов проникновения в квартиру не обнаружилось.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник попал в дом, воспользовавшись ключом, который потерпевший оставлял у крыльца под камнем — на случай, если придут соседи.

Опросив жителей посёлка, которые знали про ключ, и проследив операции с банковской картой, полицейские нашли вора. Ей оказалась знакомая мужчины. Женщина надеялась, что пенсионер спишет пропажу карты на алкогольное опьянение, в котором он регулярно пребывал.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. 

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