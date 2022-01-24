В микрорайон Недостоево Рязани пустили больше маршрутов

После жалоб в микрорайон Недостоево в Рязани пустили больше автобусов, ряд маршрутов изменили, сообщил ЦУР Рязанской области
12 января существенно скорректировали схему движения маршрута № 82, который связывал Недостоево с Горрощей. Это вызвало недовольство горожан.
Были приняты следующие решения:
с 24 января маршрутки № 90 будут ездить через Кардиодиспансер по улицам Гагарина, Стройкова, Островского в обоих направлениях;
маршрут троллейбуса № 9 продлят до конечной остановки «Роддом № 2», сейчас идёт подготовка контактной сети;
на маршруты № 30 и № 21 добавили по 2 автобуса.
С 12 января возобновилась работа маршрута № 55М2 «ДПР-5 — ЗАО Русская кожа». Автобусы заезжают в Недостоево при следовании в обоих направлениях. Для удобства на них размещены трафареты, указывающие путь — в центр или в сторону Кожзавода.