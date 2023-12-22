В Михайловском районе по нацпроекту отремонтировали дорогу к музею В.И. Агапкина

В Михайловском районе Рязанской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершился капремонт дороги длиной 7 километров между селом Жмурово и деревней Красное.

Участок не только связывает село и деревню, но и ведет к дому культуры, молочной ферме и музею В.И. Агапкина.

На дороге заменили дорожные слои, расширили проезжую часть, отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.

В селе Жмурово построили линии искусственного освещения и уложили тротуары на протяжении всего населенного пункта, сообщает минтранс Рязанской области.



Всего за время реализации нацпроекта в Михайловском районе отремонтировали больше 43 километров дорог регионального и межмуниципального значения.