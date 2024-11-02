В «Марко Молл» в Рязани пройдёт всепородная выставка собак «Содружество»

Уже завтра, 3 ноября, площадка «Марко Молл» станет центром притяжения для всех любителей собак. Здесь пройдет всепородная выставка четвероногих питомцев «Содружество», организованная кинологическим клубом «Сириус». Это мероприятие будет интересно не только кинологам, но и всем, кто любит этих преданных животных.

Гости смогут увидеть выставочные состязания, узнать все о любимой породе и просто получить удовольствие от общения с братьями нашими меньшими. На профессиональный смотр привезут животных более пятидесяти пород из многих городов России: Москвы, Нижнего Новгорода, Владимира, Рязани, Тулы, Иваново, Твери, Липецка, Калуги… На выставочной площадке «Марко Молл» можно будет увидеть немецкого дога, бернского зенненхунда, кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, вельш-корги-пемброка, немецкую, кавказскую, среднеазиатскую овчарок и многие другие породы. Оценивать экстерьер животных будут профессиональные судьи-олраундеры из Москвы и Александрова.

А для тех гостей форума, кто намерен завести питомца, выставка в «Марко Молл» – отличная возможность узнать все о любимой породе, получить рекомендации заводчиков о содержании, кормлении, уходе и воспитании животного.

Время работы выставки: с 11:00 до 17:00. Вход СВОБОДНЫЙ. Возрастное ограничение: 0+.

Более подробно о мероприятиях и событиях «Марко Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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