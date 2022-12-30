Пятница, 30 декабря, 2022
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В Магадане Следком возбудил дело о жестоком обращении с несовершеннолетней в доме-интернате

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Следственными органами СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), по факту жестокого обращения с несовершеннолетней девочкой в доме-интернате. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что в сентябре 2022 года, во время ужина санитарка детского дома-интерната применила физическую силу и недозволенные методы воспитания в отношении 17-летней девочки, которая не умеет разговаривать и нуждается в постоянной помощи со стороны персонала. Противоправные действия были зафиксированы камерой внутреннего видеонаблюдения.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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