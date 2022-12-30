В Магадане Следком возбудил дело о жестоком обращении с несовершеннолетней в доме-интернате

Следственными органами СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), по факту жестокого обращения с несовершеннолетней девочкой в доме-интернате. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что в сентябре 2022 года, во время ужина санитарка детского дома-интерната применила физическую силу и недозволенные методы воспитания в отношении 17-летней девочки, которая не умеет разговаривать и нуждается в постоянной помощи со стороны персонала. Противоправные действия были зафиксированы камерой внутреннего видеонаблюдения.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.