В Липецкой области за сутки от коронавируса скончались 10 человек

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На момент 14 июля в Липецкой области за сутки скончались 10 человек от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Также за сутки коронавирусом заразились 210 человек, а 147 — вылечились.

В общей сложности на территории области зарегистрировали 35 643 случаев заражения, из которых 31 240 человек выздоровели, а 993 — скончались.

На лечении в настоящее время находится 3 410 человек.

Количество заболевших по муниципалитетам распределилось следующим образом:

Липецк — 96;

Елец — 43;

Воловский район — 3;

Грязинский район — 3;

Добринский район — 1;

Добровский район — 3;

Долгоруковский район — 3;

Елецкий район — 8;

Задонский район — 12;

Липецкий район — 12;

Тербунский район — 4;

Усманский район — 8;

Хлевенский район — 14.