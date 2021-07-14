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Среда, 14 июля, 2021
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В Липецкой области за сутки от коронавируса скончались 10 человек

Елена Лобанова
В Липецкой области за сутки от коронавируса скончались 10 человек
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На момент 14 июля в Липецкой области за сутки скончались 10 человек от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб. 

Также за сутки коронавирусом заразились 210 человек, а 147 — вылечились. 

В общей сложности на территории области зарегистрировали 35 643 случаев заражения, из которых 31 240 человек выздоровели, а 993 — скончались. 

На лечении в настоящее время находится 3 410 человек. 

Количество заболевших по муниципалитетам распределилось следующим образом: 

  • Липецк — 96;
  • Елец — 43;
  • Воловский район — 3;
  • Грязинский район — 3;
  • Добринский район — 1;
  • Добровский район — 3;
  • Долгоруковский район — 3;
  • Елецкий район — 8;
  • Задонский район — 12;
  • Липецкий район — 12;
  • Тербунский район — 4;
  • Усманский район — 8;
  • Хлевенский район — 14.
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