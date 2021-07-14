В Липецкой области за сутки от коронавируса скончались 10 человек

На момент 14 июля в Липецкой области за сутки скончались 10 человек от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Также за сутки коронавирусом заразились 210 человек, а 147 — вылечились.
В общей сложности на территории области зарегистрировали 35 643 случаев заражения, из которых 31 240 человек выздоровели, а 993 — скончались.
На лечении в настоящее время находится 3 410 человек.
Количество заболевших по муниципалитетам распределилось следующим образом:
- Липецк — 96;
- Елец — 43;
- Воловский район — 3;
- Грязинский район — 3;
- Добринский район — 1;
- Добровский район — 3;
- Долгоруковский район — 3;
- Елецкий район — 8;
- Задонский район — 12;
- Липецкий район — 12;
- Тербунский район — 4;
- Усманский район — 8;
- Хлевенский район — 14.