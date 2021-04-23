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Пятница, 23 апреля, 2021
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В Липецке жалуются на очереди в службу судебных приставов

Никита Брыкин
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Житель Липецка опубликовал видео, на котором запечатлена очередь в Управление Федеральной службы судебных приставов на улице Терешковой, пишет портал «Город 48».

«К приставам в нашем городе не попадешь! Записи через Госуслуги нет. Люди стоят в очереди на улице!», – заявил горожанин.

В пресс-службе УФССП по региону объяснили, что низкая пропускная способность связана с ограничительными мерами в связи с коронавирусом.

«Прием посетителей ведется с заднего входа, чтобы минимизировать контакты с сотрудниками», – отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что управление делает все возможное, чтобы не допустить возникновения очередей при проведении личного приема граждан. Так, для безопасности посетителей для приема отведена определенная зона, которую регулярно обрабатывают антисептиками.

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