В Липецке поход на утреннюю службу в церковь закончился трагедией

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Правобережный районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по факту ДТП, которого привело к смерти 82-летней жительницы Липецка, пишет портал «Город 48».

Инцидент произошел утром 27 декабря прошлого года на улице Гагарина. В пресс-службе областного суда уточнили, что 48-летнего липчанина судят за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, водитель иномарки «Kia» двигался со скоростью около шестидесяти километров в час. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил пенсионерку, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате она получила тяжелые травмы. Вскоре жертва аварии скончалась. По словам родных, женщина шла на утреннюю службу в церковь.

Водитель признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке судебного разбирательства. Однако против этого возражала внучка погибшей. По ее мнению, полученные бабушкой увечья говорят о том, что машина ехала со скоростью выше шестидесяти километров в час.

В итоге суд судебное слушание в общем порядке разбирательства. Следующее заседание по делу назначено на 18 мая.