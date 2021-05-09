В Липецке не успели сдать мемориал на братской могиле к 9 мая

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Строители не уложились в сроки при ремонте мемориала на Сокольском кладбище, который воздвигли в конце 60-х годов в память похороненных здесь бойцов умерших в липецких госпиталях, пишет портал «Город 48».

По словам индивидуального предпринимателя Сергея Истомина, этому помешали дожди, которые шли как раз в момент укладки плитки.

«Даже сегодня мы всю ночь работали на объекте, при нормальной погоде к утру 9 мая плитку бы уложили, но пошел дождь и плитка «поплыла». И так было не раз», – пояснил подрядчик.

Сейчас рабочие занимаются монтажом плит с фамилиями захороненных в братских могилах. Вскоре работы будут завершены.

«Городским управлением строительства подрядчику направлена претензия по поводу срыва сроков, кроме того, по завершении работ ему будут выставлен штраф за нарушение условий контракта», – рассказали в мэрии.

Чиновники отметили, что сейчас выполнено около шестидесяти процентов от общего объема работ.