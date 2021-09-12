В Липецке мотоциклист сбил коляску с девятимесячным ребенком и сбежал

Полицейские занимаются поиском мотоциклиста, который устроил аварию в районе дома №20 на улице Неделина в Липецке, пишет Город 48.

Инцидент произошел в субботу, 11 сентября. По предварительный данным, байкер зацепил 31-летнюю женщину, которая переходила дорогу с коляской. В итоге она опрокинулась.

В этот момент в коляске находился девятимесячный ребенок. Сначала водитель и его пассажир извинились перед липчанкой.

Однако, увидев, как она стала вызывать полицию, они бросили мотоцикл и сбежали с места ДТП.

Полицейские мотоцикл, который оказался не зарегистрированным и без номеров.