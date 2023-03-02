Четверг, 2 марта, 2023
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В Липецкой области беременной жене военного предложили сдать ребенка в детдом

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Чиновники предложили беременной жене мобилизованного из Липецкой области сдать четырехлетнего сына в детдом на время родов, сообщил телеграм-канал Mash.

Женщина рассказала, что ей назначили плановую операцию в роддоме. При этом ей не с кем оставить старшего ребенка, поскольку она сирота, а родители мужа недееспособны. Его же не отпустили в отпуск из зоны спецоперации.

Липецкие власти опровергли слова местной жительницы, пояснив, что предлагали ей отдать мальчика в центр помощи семье и детям «Большая Медведица», но та отказалась.

В итоге женщина добилась своего – губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пообещал вернуть мужа в заслуженный отпуск. Минобороны уже дало такое распоряжение и ждет от мужчины рапорт, чтобы затем отправить его домой.

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