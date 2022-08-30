Вторник, 30 августа, 2022
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В Липецке изучают странное видео из подъезда, где развернулся «прививочный кабинет»

Жильцы дома №47 по улице Меркулова в Липецке жалуются, что неизвестные устроили в их подъезде «прививочный кабинет».

Видеозапись с места событий опубликована в группе «ЧП 48 Липецк. Новости» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как женщина делает уколы двоим мужчинам, которые ради получения дозы ложатся прямо на пол. По одной из версий, подъезд стал притоном для наркоманов.

«Эту картину обнаружили у себя в подъезде. В доме живет много детей», – отметили местные жители.

В пресс-службе регионального УМВД России обещали провести проверку по факту публикации ролика.

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