Четверг, 15 сентября, 2022
powder

В Липецке ищут женщину, пропавшую при таинственных обстоятельствах

На главнуюНовости мира

Жители Липецка разыскивают 53-летнюю Ольгу Усачеву, которая пропала 13 сентября, пишет Липецк Медиа.

Сообщается, что она была на работе в офисе по улице Коммунальной, однако днем отпросилась домой, пожаловавшись на плохое самочувствие.

«Периодически ее сим-карта появляется в сети. Вчера ближе к вечеру был активен аккаунт в WhatsApp, но затем снова пропал из сети. Мы обзвонили больницы и морги, но туда ее не доставляли», – рассказала дочь.

По ее словам, незадолго до исчезновения липчанка переболела ОРВИ.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7