В Липецке ищут женщину, пропавшую при таинственных обстоятельствах

Жители Липецка разыскивают 53-летнюю Ольгу Усачеву, которая пропала 13 сентября, пишет Липецк Медиа.

Сообщается, что она была на работе в офисе по улице Коммунальной, однако днем отпросилась домой, пожаловавшись на плохое самочувствие.

«Периодически ее сим-карта появляется в сети. Вчера ближе к вечеру был активен аккаунт в WhatsApp, но затем снова пропал из сети. Мы обзвонили больницы и морги, но туда ее не доставляли», – рассказала дочь.

По ее словам, незадолго до исчезновения липчанка переболела ОРВИ.