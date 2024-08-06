В Лесопарке Рязани пройдёт День Физкультурника

10 августа в Лесопарке состоится День Физкультурника. Праздничные мероприятия начнутся с 9:30, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Откроет спортивный праздник Большой ореховый забег (18+), в рамках которого пройдет утренняя зарядка и розыгрыш подарков.

В 10:00 управление по физической культуре и массовому спорту ждет рязанцев на открытые соревнования по грэпплингу.

А в 12:00 состоится городской турнир по мини-футболу.

С 15 до 17 часов в Лесопарке будут работать спортивные площадки. Гости мероприятия смогут заняться воздушной акробатикой, станцевать Зумбу и бачату, почувствовать себя самбистом и даже продегустировать спортивное питание.