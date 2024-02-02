Пятница, 2 февраля, 2024
На главнуюНовости мира

В Ленобласти женщина три года спала с мумией мужа, четверо детей молчали

powder
spot_img

Женщина и четверо ее детей в Ленинградской области прожили более трех лет с мумифицированным телом главы семейства, пишет РЕН ТВ.

Источник уточнил, что в 2020 году мужчина упал на пол во время ссоры. При этом он сказал, что ему лучше умереть. «Притворяющегося» мертвым отца положили на кровать, но он так и не очнулся.

При этом мать запретила старшей дочери рассказывать о случившемся, пригрозив отправить ее детдом.

В итоге женщина продолжала спать в одной постели с замотанным в одеяло телом мужа. Выяснилось, что она наблюдалась у психиатра.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани мужчина угрожал задушить бывшую супругу

Новости Рязани
Ранее мужчина уже был судим за кражу, нарушение неприкосновенности жилища и незаконную рубку леса.

В Рязани стартовал новый сезон Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез»

Новости Рязани
Его реализуют Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения Российской Федерации и Минцифры Российской Федерации.

«М5 Молл»: бесплатные детские шоу в феврале

Новости Рязани
Волшебные, модные, магические и даже супергеройские субботы. Именно такими будут в феврале детские шоу, подготовленные «М5 Молл» для юных гостей.

В Рязани временно изменили маршрут движения троллейбуса №16

Новости Рязани
Ремонт водопровода идет на перекрестке улиц Октябрьской и Молодцова.

В Курской области мужчина посреди магазина ударил ребенка, приняв его за манекен

Новости мира
От удара ребенок упал на пол.