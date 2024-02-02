В Ленобласти женщина три года спала с мумией мужа, четверо детей молчали

Женщина и четверо ее детей в Ленинградской области прожили более трех лет с мумифицированным телом главы семейства, пишет РЕН ТВ.

Источник уточнил, что в 2020 году мужчина упал на пол во время ссоры. При этом он сказал, что ему лучше умереть. «Притворяющегося» мертвым отца положили на кровать, но он так и не очнулся.

При этом мать запретила старшей дочери рассказывать о случившемся, пригрозив отправить ее детдом.

В итоге женщина продолжала спать в одной постели с замотанным в одеяло телом мужа. Выяснилось, что она наблюдалась у психиатра.