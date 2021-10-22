В Ленобласти поймали насильника и убийцу школьницы спустя 13 лет

В Ленинградской области сотрудникам уголовного розыска удалось раскрыть убийство 11-летней девочки тринадцатилетней давности, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в июне 2008 года. Тело юной жительницы Кингисеппа нашли в одном из парков города в августе того же года. После гибели девочки были возбуждены уголовные дела.

Правоохранители не могли найти злоумышленника, причастного к случившемуся, на протяжении 13 лет. В итоге преступника поймали, им оказался 57-летний уроженец Карелии.

По версии следствия, мужчина встретил школьницу у парка «Романовка» и пригласил к себе домой. Там педофил изнасиловал жертву, после чего задушил ребенка и выбросил тело на улицу.