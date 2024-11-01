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В Курскую область отправилась 37-я группа волонтёров из Рязани

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Алексей Самохин

1 ноября от Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязани в Курскую область отправилась 37-я группа волонтеров.

На протяжении двух недель они будут помогать медицинскому персоналу одного из военных госпиталей в уходе за раненными бойцами.

В составе группы пять человек из Рязани, Пронского, Сапожковского и Пителинского районов — представители разных возрастов и профессий. Среди них трое — многодетные родители. Два волонтера едут в первый раз.

Волонтеров проводили руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлия Феоктистова и руководитель Комитета семей воинов Отечества Людмила Ягидарова.

Традиционно с собой группа везет гуманитарный груз, включающий продукты питания и медикаменты.

В Курскую область отправилась 37-я группа волонтёров из Рязани
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