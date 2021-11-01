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Вторник, 2 ноября, 2021
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В Курске 15-летний подросток до смерти забил мать блином от штанги

Александр Ильин
Изображение Jonas Fehre с сайта Pixabay

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В Курске 15-летний школьник подозревается в убийстве своей матери, которую он избил металлическим блином от штанги. Об этом сообщает СК РФ по региону. 

По данным следователей, 25 октября молодой человек поссорился с женщиной из-за бытовых вопросов. В ходе конфликта он схватил блин и нанес матери множественные удары в область головы. Пострадавшая скончалась на месте.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Сейчас подросток находится под стражей. 

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, расследование продолжается.

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