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Пятница, 15 октября, 2021
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В Кургане студента, пытавшегося взорвать университет, отправили на лечение в психбольницу

Александр Ильин

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В Кургане молодой человек угрожал устроить теракт в университете. Его госпитализировали в психбольницу с расстройством личности, сообщает «Lenta.ru». 

О готовящемся нападении узнали сотрудники ФСБ. В ходе оперативных действий они установили личность студента, замышляющего теракт. 

На допросе молодой человек сознался в своих планах, однако заявил, что никаких конкретных действий не предпринимал. Сотрудники ФСБ провели обыск в его квартире и подтвердили отсутствие взрывчатых веществ и оружия.

Следствие выяснило, что парень в школьные проходил психиатрическое лечение. В ВУЗе, по словам одногруппников, он вёл себя замкнуто и часто проявлял немотивировнную агрессию. 

В настоящий момент студента отправили в Курганскую областную психоневрологическую больницу, медики диагностировали у него расстройство личности.

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