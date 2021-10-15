В Кургане студента, пытавшегося взорвать университет, отправили на лечение в психбольницу

В Кургане молодой человек угрожал устроить теракт в университете. Его госпитализировали в психбольницу с расстройством личности, сообщает «Lenta.ru».

О готовящемся нападении узнали сотрудники ФСБ. В ходе оперативных действий они установили личность студента, замышляющего теракт.

На допросе молодой человек сознался в своих планах, однако заявил, что никаких конкретных действий не предпринимал. Сотрудники ФСБ провели обыск в его квартире и подтвердили отсутствие взрывчатых веществ и оружия.

Следствие выяснило, что парень в школьные проходил психиатрическое лечение. В ВУЗе, по словам одногруппников, он вёл себя замкнуто и часто проявлял немотивировнную агрессию.

В настоящий момент студента отправили в Курганскую областную психоневрологическую больницу, медики диагностировали у него расстройство личности.