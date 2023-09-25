В Крыму пьяный водитель гидроцикла протаранил катамаран, погиб человек

Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте сообщила подробности смертельного происшествия в Судакской бухте.

Днём в воскресенье, 24 сентября, в 300 метрах от берега произошёл наезд гидроцикла на катамаран. Находившийся в катамаране 54-летний житель Темрюка получил смертельные травмы. Мужчина умер на месте происшествия.

По данным правоохранителей, гидроциклом управлял без разрешительных документов 31-летний житель Ростока-на-Дону. Ростовчанин прошёл медицинское освидетельствование, результаты которого показали наличие алкоголя в крови.

Мужчину задержали и поместили в камеру.