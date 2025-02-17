В Кремле объяснили, почему для переговоров выбрана Саудовскую Аравию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Саудовская Аравия была выбрана местом российско-американских переговоров, так как это устраивает обе стороны. По словам Пескова, предложение о проведении встречи в Саудовской Аравии исходило от Дональда Трампа. Оно было одобрено обеими сторонами, передаёт ТАСС.

Песков сообщил о запланированной на 18 февраля встрече, посвященной восстановлению двусторонних отношений и подготовке к переговорам по украинскому конфликту. Российская сторона также готова обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

17 февраля Сергей Лавров и Юрий Ушаков вылетели в Эр-Рияд по поручению Владимира Путина для участия в переговорах с представителями США.