Понедельник, 17 февраля, 2025
-8 C
Рязань
Изображение от bearfotos на Freepik
Специальная военная операция

В Кремле объяснили, почему для переговоров выбрана Саудовскую Аравию

Валерия Мединская

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Саудовская Аравия была выбрана местом российско-американских переговоров, так как это устраивает обе стороны. По словам Пескова, предложение о проведении встречи в Саудовской Аравии исходило от Дональда Трампа. Оно было одобрено обеими сторонами, передаёт ТАСС.

Песков сообщил о запланированной на 18 февраля встрече, посвященной восстановлению двусторонних отношений и подготовке к переговорам по украинскому конфликту. Российская сторона также готова обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

17 февраля Сергей Лавров и Юрий Ушаков вылетели в Эр-Рияд по поручению Владимира Путина для участия в переговорах с представителями США.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.