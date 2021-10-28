В Красноярске мужчина избил камнем 15-летнюю девушку и изнасиловал её

В Красноярске следователи объявили в федеральный розыск 37-летнего Чокоева Бакыта Усенбековича, который подозревается в изнасиловании и ограблении 15-летней местной жительницы. Об этом сообщает СК по региону.

По информации правоохранителей, во вторник, 26 октября, Чокоев, находясь вблизи дома № 17/2 по ул. Поселок Технический, не менее двух раз ударил девушку камнем по голове, отобрал мобильный телефон, после чего, угрожая ножом, изнасиловал её. Совершив преступление, мужчина скрылся.

По данным Telegram-канала «Kras Mash», у школьницы диагностировали черепно-мозговую травму.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ.