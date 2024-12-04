В Красноярске краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении ранее судимого за насильственные действия сексуального характера Владислава Харлашина, 1977 года рождения. Мужчина обвинялся в совершении особо тяжкого преступления, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

По версии следствия, 3 ноября 2023 года находившийся под наркотиками фигурант дела прошёл в подъезд за 9-летней девочкой. Мужчина попросил у ребёнка воды и проник в квартиру. Дальше началось страшное. Харлашин «более трех часов совершал в отношении девочки развратные действия, даже ввел ей шприцем наркотическое вещество. При этом все происходящее он снимал на видео».

Приговор по делу суд вынесет днём 11 декабря.