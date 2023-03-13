У служебного входа в стоматологию «Академия улыбки» в Красноярске на ручке двери обнаружили гранату Ф-1, сообщил телеграм-канал Shot.

Сотрудники также нашли рано утром под дверью черный рюкзак, две емкости с неизвестной жидкостью и кусок картона с надписью «Бум!». На место случившегося прибыли специалисты, которые установили, что граната — муляж.

Владелица стоматологии подозревает в случившемся бывшего мужа, который угрожал ей сжечь клинику и саму женщину в том числе. Мужчина до сих пор не может смириться с разводом и с ее успешным бизнесом.

«Угрозы постоянно были. Что он меня и убьет, и докопается, и уничтожит», – пояснила она.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленника разыскивает полиция.