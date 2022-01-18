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Вторник, 18 января, 2022
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В Красноярске мужчина надругался над 7-летней девочкой в подъезде

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Следователи разыскивают неизвестного мужчину, который надругался над 7-летней девочкой в Красноярске, пишет КП.

Инцидент произошел 12 января на улице Новгородская в Зеленой Роще. По предварительной версии, злоумышленник проследил за ребенком и набросился на жертву в подъезде жилого дома.

Несмотря на то, что сразу поймать изверга не удалось, он был зафиксирован камерой наблюдения, а со слов пострадавшей девочки составлен фоторобот.

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Местные жители рассказывают, что мужчина может до сих пор находиться в пределах района.

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