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В Краснодарском крае спасатели работают на месте крупного ДТП с пострадавшими детьми

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Алексей Самохин
Фото: МЧС России

В районе станицы Динской на федеральной трассе М4 произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием минивэна и двух легковых автомобилей, сообщает 2 ноября пресс-служба МЧС России.

В результате аварии пострадали пять человек, среди которых трое детей. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу для получения медицинской помощи.

На месте происшествия работают шесть сотрудников МЧС России, задействованы две единицы спецтехники. Спасатели успешно провели деблокировку пострадавших из повреждённых автомобилей.

Из-за аварии движение по трассе частично перекрыто, организован временный объезд.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте продолжаются спасательные работы.

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