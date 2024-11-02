В районе станицы Динской на федеральной трассе М4 произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием минивэна и двух легковых автомобилей, сообщает 2 ноября пресс-служба МЧС России.

В результате аварии пострадали пять человек, среди которых трое детей. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу для получения медицинской помощи.

На месте происшествия работают шесть сотрудников МЧС России, задействованы две единицы спецтехники. Спасатели успешно провели деблокировку пострадавших из повреждённых автомобилей.

Из-за аварии движение по трассе частично перекрыто, организован временный объезд.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте продолжаются спасательные работы.