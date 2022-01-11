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Вторник, 11 января, 2022
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В Краснодарском крае на солдата, который дал пощёчину памятнику, завели уголовное дело

Александр Ильин

В Краснодарском крае следственный комитет по гарнизону возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего, который осквернил памятник погибшим бойцам 10-й бригады спецназа ГРУ, сообщает «Московский комсомолец». 

Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как солдат даёт пощёчины памятнику и «душит» его, демонстрируя борцовские приёмы. Всё происходит под одобрительные возгласы сослуживцев. 

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Уточняется, что под статью о публичном осквернение символов воинской славы России попал также и другой военнослужащий. 

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