В Краснодарском крае на солдата, который дал пощёчину памятнику, завели уголовное дело

В Краснодарском крае следственный комитет по гарнизону возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего, который осквернил памятник погибшим бойцам 10-й бригады спецназа ГРУ, сообщает «Московский комсомолец».
Видео инцидента распространилось в социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно, как солдат даёт пощёчины памятнику и «душит» его, демонстрируя борцовские приёмы. Всё происходит под одобрительные возгласы сослуживцев.
Уточняется, что под статью о публичном осквернение символов воинской славы России попал также и другой военнослужащий.