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Пятница, 9 апреля, 2021
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В Краснодаре подросток ударил женщину битой по голове

Елена Лобанова
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В Краснодаре подросток ударил женщину битой по голове. Жестокий момент попал на видео. Об этом сообщает РИА «Новости». 

На кадрах видно, что женщина подошла к группе подростков во дворе многоэтажного дома. Оказалось, что ребята распивали алкогольные напитки. Женщина подошла к ним и сделала замечание. Несовершеннолетний возмутился таким поступком и ударил женщину по голове битой. 

Полиция составила протоколы по факту распития алкоголя  в общественном месте и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка. 

Следователи предъявили подростку обвинение в хулиганстве. Его заключили под стражу. Специалисты также планируют изучить условия жизни и воспитания несовершеннолетнего.

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