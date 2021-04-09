В Краснодаре подросток ударил женщину битой по голове. Жестокий момент попал на видео. Об этом сообщает РИА «Новости».

На кадрах видно, что женщина подошла к группе подростков во дворе многоэтажного дома. Оказалось, что ребята распивали алкогольные напитки. Женщина подошла к ним и сделала замечание. Несовершеннолетний возмутился таким поступком и ударил женщину по голове битой.

Полиция составила протоколы по факту распития алкоголя в общественном месте и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка.

Следователи предъявили подростку обвинение в хулиганстве. Его заключили под стражу. Специалисты также планируют изучить условия жизни и воспитания несовершеннолетнего.