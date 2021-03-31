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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Кострому приезжает эпатажный депутат из Москвы

Никита Брыкин

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина приедет в Кострому, чтобы провести встречу с местными жителями, пишет портал «Kostroma.Today».

По предварительной информации, темой мероприятия станет обсуждение урбанистических проблем областного центра.

В 2019 году Беседину избрали депутатом в Мосгордуму от партии «Яблоко». Она появлялась на заседаниях в знаменитой футболке «Обнулись», предлагала внести поправку, что «брак — это союз между мужчиной, женщиной и собакой».

 Несмотря на шуточные высказывания, парламентарий пропагандирует урбанистические идеи, среди которых ограничение этажности при строительстве домов, ограничение использования автомобилей и поощрение велосипедистов.

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