В Кострому приезжает эпатажный депутат из Москвы

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина приедет в Кострому, чтобы провести встречу с местными жителями, пишет портал «Kostroma.Today».

По предварительной информации, темой мероприятия станет обсуждение урбанистических проблем областного центра.

В 2019 году Беседину избрали депутатом в Мосгордуму от партии «Яблоко». Она появлялась на заседаниях в знаменитой футболке «Обнулись», предлагала внести поправку, что «брак — это союз между мужчиной, женщиной и собакой».

Несмотря на шуточные высказывания, парламентарий пропагандирует урбанистические идеи, среди которых ограничение этажности при строительстве домов, ограничение использования автомобилей и поощрение велосипедистов.