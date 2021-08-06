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Пятница, 6 августа, 2021
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В Костромской области задержали 15-летнего мальчика за попытку изнасилования

Никита Брыкин
В Костромской области задержали 15-летнего мальчика за попытку изнасилования
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Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя поселка Вохма, который подозревается в покушении на изнасилование, пишет ГТРК Кострома.

По предварительной версии, злоумышленник на пустыре напал на девушку и повалил ее на землю. Подросток применил силу и сорвал одежду с жертвы.

Однако пострадавшая стала громко кричать и звать на помощь, в результате чего преступный умысел парень до конца не довел. Вскоре он убежал.

Полицейским удалось задержать подростка на вторые сутки после происшествия. Его поместили под домашний арест.

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