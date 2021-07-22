В Костромской области горит школа

В посёлке Зарубино Костромской области горит школа.
В населённом пункте наблюдается сильное задымление. Жители жалуются на едкий запах дыма и опасаются распространения огня.
Предположительно загорелась крыша школы. В связи с летними каникулами на крыше производился ремонт. Возможно,что причиной возгорания стал разлитый битум, именно он даёт такой ядовитый дым при горении.
На место пожара прибыли сотрудники МЧС, — сообщает KOSTROMA.TODAY.
По предварительным данным ЧП обошлось без жертв. Огонь не успел распространиться на этажи школы.