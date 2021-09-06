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Понедельник, 6 сентября, 2021
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В Костроме водители автобусов объявили бойкот горожанам на остановках

Никита Брыкин
В Костроме водители автобусов объявили бойкот горожанам на остановках

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Костромичи продолжают жаловаться на водителей автобусов, которые, как утверждается, бойкотируют пассажиров на остановках, пишет Kostroma.Today.

По словам недовольной горожанки, накануне она долго не могла уехать домой из-за того, что автобусы даже не останавливались.

«Почему с остановки «полиграф» в пятницу не уехать? Все автобусы идут мимо, время 20:00! Где проверяющие?» — задалась вопросом костромичка.

Подчеркивается, что из-за этого некоторым жителям Костромы приходится стоять подолгу на одном месте и мерзнуть.

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