В Костроме водители автобусов объявили бойкот горожанам на остановках

Костромичи продолжают жаловаться на водителей автобусов, которые, как утверждается, бойкотируют пассажиров на остановках, пишет Kostroma.Today.

По словам недовольной горожанки, накануне она долго не могла уехать домой из-за того, что автобусы даже не останавливались.

«Почему с остановки «полиграф» в пятницу не уехать? Все автобусы идут мимо, время 20:00! Где проверяющие?» — задалась вопросом костромичка.

Подчеркивается, что из-за этого некоторым жителям Костромы приходится стоять подолгу на одном месте и мерзнуть.