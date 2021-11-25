В Костроме после проверки прокуратуры собираются закрыть военный госпиталь

Военная прокуратура Костромы требует закрыть военный госпиталь на улице Никитской, сообщает KOSTROMA.TODAY.

По информации пресс-службы Свердловского суда, соответствующий иск поступил от заместителя военного прокурора Костромского гарнизона.

Оказалось, военная прокуратура провела проверку госпиталя, выявив ряд серьёзных нарушений. В частности, имеются проблемы с фундаментом и цоколем здания, которые постепенно разрушаются. Трещины есть и в стенах.

В иске подчёркивается факт того, что в таких условиях врачам приходится лечить пациентов.