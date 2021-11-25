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Четверг, 25 ноября, 2021
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В Костроме после проверки прокуратуры собираются закрыть военный госпиталь

Александр Ильин
Фото: интернет-портал Минобороны России

Военная прокуратура Костромы требует закрыть военный госпиталь на улице Никитской, сообщает KOSTROMA.TODAY. 

По информации пресс-службы Свердловского суда, соответствующий иск поступил от заместителя военного прокурора Костромского гарнизона.

Оказалось, военная прокуратура провела проверку госпиталя, выявив ряд серьёзных нарушений. В частности, имеются проблемы с фундаментом и цоколем здания, которые постепенно разрушаются. Трещины есть и в стенах. 

В иске подчёркивается факт того, что в таких условиях врачам приходится лечить пациентов. 

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